Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Президент России Владимир Путин во вторник, 6 мая, на встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком заявил, что вопрос анализа возможных форматов возвращения в РФ западных компаний является актуальным.
Он подчеркнул необходимость нахождения баланса между развитием конкурентной среды и защитой отечественных производителей.
«Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия», — сказал российский лидер.
18 марта Путин заявил, что некоторые зарубежные компании, которые ушли из России, собираются вернуться, правительство должно внимательно за этим следить. Он напомнил, что Россия «никого не выгоняла». По словам президента, западные фирмы должны предложить конкурентные условия для возвращения на российский рынок.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров также в этот же день сообщил, что России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний. Он отметил, что эта возможность не должна табуироваться. При этом контроль в совместных компаниях должен быть у российских бенефициаров, обозначил он.