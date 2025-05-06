Кремль пообещал ответить в случае нарушения майского перемирия Киевом

Россия даст адекватный ответ в том случае, если Украина начнет атаковать российские позиции или объекты во время перемирия, объявленного в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом 6 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь я хочу вам напомнить нашу позицию: огонь будет прекращен, но в случае если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ», — заявил он.

Песков добавил, что Москва до сих пор не получала от Киева заявлений о готовности присоединиться к праздничному перемирию, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

По словам официального представителя Кремля, инициатива Путина о перемирии остается актуальной, соответствующие указания переданы военному командованию.

28 апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Уточнялось, что российская сторона обеспечит со своей стороны прекращение огня 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что, объявляя перемирие в дни празднования 80-летия Победы, Россия посылает важный сигнал другим государствам.

Президент США Дональд Трамп 5 мая высоко оценил решение российского лидера объявить трехдневное перемирие. Он назвал это значительным шагом, учитывая первые условия при начале работы над разрешением украинского кризиса.