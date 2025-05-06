Вагенкнехт назвала коалицию Мерца мертворожденной

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт назвала коалицию лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца мертворожденной. Об этом 6 мая заявила политик.

«Самый большой мошенник на выборах в истории Федеративной Республики (Германия. — Ред.) хотел стать канцлером, но теперь ему не удалось даже этого. Фридрих Мерц просто не может этого сделать и должен понести за это ответственность», — написала Вагенкнехт в соцсети X (бывш. Twitter).

По ее словам, коалиция Мерца является мертворожденной.

«Для Германии был бы хороший день, если бы всё оставалось так, и Фридрих Мерц не стал канцлером», — добавила Вагенкнехт.

6 мая лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре.

Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.