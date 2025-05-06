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В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert
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Внутри Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) есть депутаты, которые не поддерживают формирование новой коалиции в таком составе, к примеру, некоторые члены ХДС хотели бы создать коалицию с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом 6 мая «Известиям» заявил член сената Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн.

«Да, очевидно, что в ХДС или СДПГ есть некоторые несогласные, которые не хотели бы иметь эту коалицию. Мы уже слышали от нескольких депутатов ХДС, что некоторые депутаты ХДС предпочли бы вступить в союз с АдГ, чтобы проводить консервативную политику в отношении Германии, а не эту левую политику СДПГ», — отметил Линдеманн.

По его словам, АдГ готова к переговорам о возможном формировании другой коалиции с ХДС, но без Фридриха Мерца как председателя ХДС.

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6 мая стало известно, что Фридрих Мерц не смог набрать 316 голосов, необходимых для назначения на пост канцлера ФРГ, ему удалось заручиться поддержкой только 310 членов бундестага. Чуть позже стало известно, что второго голосования в этот же день не состоится. Теперь у бундестага есть 14 дней, чтобы провести новые выборы. Если по итогам второго тура не будет определен канцлер абсолютным большинством, то в третьем туре возглавить правительство сможет тот претендент, который наберет относительное большинство голосов членов германского парламента.

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