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Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу

Сенатор Епифанова: разная ответственность грозит за срыв краснокнижных растений
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Фото: Global Look Press/Thomas Warnack
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Сенатор Ольга Епифанова предупредила, что с 2023 года в России действует уголовная ответственность за сбор некоторых растений в лесу.

В беседе с aif.ru во вторник, 6 мая, она посоветовала перед походом в лес выяснить, какие растения находятся под охраной, так как сбор краснокнижных растений запрещен. В частности, это касается женьшеня, анемонов, горицветов, сон-травы, грибов мацутакэ.

Епифанова напомнила, что с каждым годом Красная книга России пополняется новыми видами растений, а какие-то оттуда исчезают, если вид восстановил ареал обитания.

«В Красной книге России почти 5 тыс. видов растений. Конечно, знать все краснокнижные растения невозможно. Но есть разница — сорвал человек редкое растение по незнанию или с умыслом продажи», — подчеркнула парламентарий.

Законом предусмотрены разные варианты наказания за уничтожение редких растений, пишет НСН. Это может быть предупреждение, обязательные работы, штраф, а также тюремное заключение для тех, «кто действовал обдуманно и нанес природе значительный ущерб».

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5 мая Епифанова предупредила об административной и уголовной ответственности за выращивание на приусадебных участках некоторых видов грибов. Так, на дачах нельзя выращивать грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Такими грибами являются, например, панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая или хохлатковая и другие.

3 мая сайт kp.ru писал, что в феврале 2024 года правительство расширило перечень контролируемых растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. И туда теперь входит ипомея трехцветная (вьюнок), которую дачники довольно активно выращивали в декоративных целях.

Тогда же юрист Александр Хаминский в беседе с RT предупредил, что сбор грибов может обернуться тюрьмой или штрафом. Например, на даче нельзя выращивать растения, из которых делают наркотики. Например, коноплю (если в ней есть вещества, вызывающие опьянение), мак, голубой лотос, а также кактусы или грибы, провоцирующие галлюцинации. По его словам, собирать грибы опасно, если они содержат наркотические вещества (например, псилоцибиновые).

В конце апреля врач Андрей Тяжельников в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, какие болезни угрожают дачникам во время работ в огороде. По его словам, есть риск заболеть столбняком, ботулизмом, микозом и другими опасными инфекциями. Кроме того, по его словам, на огороде можно заразиться глистами через навоз, которым удобряют землю, кишечными инфекциями через грязные руки, некипяченую воду и плохо промытые овощи и фрукты. Укусы клещей также могут вызывать различные инфекции.

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