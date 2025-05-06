Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) с 9:30 до 13:10 мск уничтожено 25 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской, Курской и Брянской областями. Об этом 6 мая сообщили в Минобороны РФ.
«С 9:30 до 13:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что 15 БПЛА ликвидировали над территорией Орловской области, семь — над Курской, три — над Брянской областями.
Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило об уничтожении 105 дронов ВСУ за ночь. БПЛА сбили над территорией Брянской, Воронежской, Пензенской областями и над Московским регионом.