Поспешный прием Украины в Евросоюз (ЕС) станет плохой сделкой, потому что эта страна будет обузой для сообщества. Об этом 6 мая заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан, комментируя призывы лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера к скорейшему присоединению Украины к ЕС, заявил в соцсети X (бывш. Twitter), что вступление Будапешта в ЕС было выгодно для всех стран-членов, включая Берлин, присоединение же Киева станет ошибкой.

«Присоединение Украины — не очень хорошая сделка. Украина — не добавленная стоимость, а обуза», — отметил премьер-министр.

Он также уточнил, что направлять европейские средства Киеву, а не на поддержку собственной экономики, было бы серьезной ошибкой, и подчеркнул, что лидерам в ЕС пора начать отстаивать интересы своих народов.

Орбан 4 мая заявил, что позиция Будапешта по вступлению Киева в Евросоюз будет зависеть от мнения венгерского народа, а не определяться киевскими политиками. Так он ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который осудил блокировку премьер-министром членства Украины в ЕС, назвав его действия крайне опасными для блока.

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 марта сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.