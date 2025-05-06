Глава Австрийской партии свободы назвал Мерца антидемократом номер один

Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц является «антидемократом номер один». Об этом 6 мая заявил глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

«Хороший день начинается с хороших новостей. Я также только что узнал, что Фридрих Мерц, антидемократ номер один в Германии, провалил первый тур голосования за канцлера с помощью бомб и гранат», — заявил Кикль.

По его мнению, это событие благоприятно сказывается как на демократии, так и на Германии.

Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

После газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.