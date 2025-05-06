Глава партии «Левые» заявил о неспособности Мерца объединить Германию

Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, казалось бы, должен был объединить страну, возглавив правительство, однако на самом деле привел к хаосу в ходе выборов на пост канцлера. Об этом заявил 6 мая глава партии «Левые» Ян ван Акен.

«Этот хаос никому не нужен. Нестабильности быть не должно. Но причина для этого есть. Фридрих Мерц, который до выборов голосовал вместе с АдГ («Альтернатива для Германии». — Ред.) в бундестаге, — раскалывает страну. <…> Он всех только разделяет. Я не вижу, чтобы он был способен что-то объединить в течение следующих четырех лет», — заявил лидер партии немецкому телеканалу ZDF.

По словам Ван Акена человек, который не может объединить даже своих собственных сторонников внутри партии, вряд ли может сплотить всë население страны. При этом он выразил опасения, что и у лидеров АдГ этого не получится.

«АдГ так уже делали в Тюрингии и Берлине — создавали хаос во время голосования. Завтра может оказаться, что за Мерца вдруг будут 350 голосов, и, возможно, это будет только благодаря голосам АдГ — а никому не нужен канцлер, избранный голосами АдГ. Так что сегодня демократические партии должны сесть и подумать, как предотвратить такой хаос», — пояснил лидер «Левых».

Сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель ранее в этот день заявила, что Мерц, не набрав нужного количества голосов в первом туре выборов на пост канцлера ФРГ, должен уйти в отставку и объявить новые выборы.

Мерц в ходе выборов в бундестаге 6 мая не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

После газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.