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Подозреваемый в убийстве мужчины задержан в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице во вторник, 6 мая.

Гагаринский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).

По версии следствия, 6 мая фигурант дела нанес не менее одного колото-резаного ранения в область груди малознакомому мужчине на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений около подъезда жилого дома на улице Гарибальди. От полученного повреждения потерпевший скончался в больнице, пишет «Москва 24».

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует сообщение СК агентство городских новостей «Москва».

Следователями и криминалистами произвели осмотр места происшествия, допросили свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

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Ранее в этот день 360.ru сообщал, что правоохранители арестовали 50-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в убийстве знакомого. 3 мая во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и ударил им потерпевшего в сердце. Ранение оказалось смертельным.

Накануне сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений знакомому. Инцидент произошел в поселке Развилка Ленинского горокруга, уточняется на сайте kp.ru.

28 апреля в подмосковном Долгопрудном мужчина в ходе конфликта ударил ножом своего знакомого. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован.

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