Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожарные локализовали возгорание в цеху в Свердловской области
Мир
Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС
Экономика
В Минсельхозе сообщили о росте производства сливочного масла и молока
Мир
В МИД Катара назвали важным для Дохи визит эмира в Москву
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Армия
Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205
Авто
В России подорожали запчасти на китайские автомобили
Общество
Сенатор предупредила о наказании за сбор сон-травы и женьшеня в лесу
Мир
Более 450 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» во Вьетнаме
Мир
В АДГ заявили о провале выборов канцлера из-за недовольств внутри коалиции
Спорт
СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Мир
Орбан назвал возможное присоединение Украины к ЕС плохой сделкой
Армия
Средства ПВО уничтожили 25 дронов над тремя областями РФ
Мир
Путин на встрече с Репиком обсудил форматы возвращения западных компаний в РФ
Мир
Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии
Общество
Открытое горение на заводе в Свердловской области ликвидировано
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Житель Франкфурта назвал провал Мерца на выборах канцлера плохим знаком для ФРГ

0
EN
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Провал лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на выборах нового канцлера Германии является плохим знаком для страны. Об этом 6 мая заявил житель Франкфурта Торстен Лауш в беседе с агентством Reuters.

«Жаль, что его не избрали сегодня. Я думаю, что это плохо для Германии, что мы снова оказались в таком беспорядке. И, кроме того, я думаю, что Мерц — наименьшее из зол по сравнению с другими кандидатами», — сказал он.

По словам Лауша, в Германии можно голосовать только за наименьшее из зол, как он и охарактеризовал Мерца и ХДС.

Гизела Браммер, в свою очередь, поделилась мнением, что не очень удивилась результатам. По ее словам, голосовавшие депутаты бундестага хотят дать понять, «что не всё будет так просто». Она выразила мнение что Мерц может добиться успеха во втором туре голосования.

Еще один житель Франкфурта, Рихард, назвал поражение главы ХДС стыдным событием.

«Очень неловко для него, я думаю. Если он не контролирует свою собственную партию, ему, возможно, придется передумать. Или нам нужна альтернатива — не та, что для Германии (партия «Альтернатива для Германии». — Ред.)», — добавил он.

В бундестаге проголосовали против избрания Мерца канцлером ФРГ. Что пишут СМИ

Ранее в этот день Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались.

Позже газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, в свою очередь, призвала Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы. По словам политика, провал на выборах показал, насколько хрупка сформированная коалиция будущего нового правительства ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025