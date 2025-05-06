Житель Франкфурта назвал провал Мерца на выборах канцлера плохим знаком для ФРГ

Провал лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на выборах нового канцлера Германии является плохим знаком для страны. Об этом 6 мая заявил житель Франкфурта Торстен Лауш в беседе с агентством Reuters.

«Жаль, что его не избрали сегодня. Я думаю, что это плохо для Германии, что мы снова оказались в таком беспорядке. И, кроме того, я думаю, что Мерц — наименьшее из зол по сравнению с другими кандидатами», — сказал он.

По словам Лауша, в Германии можно голосовать только за наименьшее из зол, как он и охарактеризовал Мерца и ХДС.

Гизела Браммер, в свою очередь, поделилась мнением, что не очень удивилась результатам. По ее словам, голосовавшие депутаты бундестага хотят дать понять, «что не всё будет так просто». Она выразила мнение что Мерц может добиться успеха во втором туре голосования.

Еще один житель Франкфурта, Рихард, назвал поражение главы ХДС стыдным событием.

«Очень неловко для него, я думаю. Если он не контролирует свою собственную партию, ему, возможно, придется передумать. Или нам нужна альтернатива — не та, что для Германии (партия «Альтернатива для Германии». — Ред.)», — добавил он.

Ранее в этот день Фридрих Мерц не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. За его кандидатуру отдали голоса 310 членов парламента, против проголосовали 307 человек, еще трое воздержались.

Позже газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Данную информацию также подтвердил генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, в свою очередь, призвала Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы. По словам политика, провал на выборах показал, насколько хрупка сформированная коалиция будущего нового правительства ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).