Глава ХСС выступил против запрета АдГ в Германии

Лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер 6 мая выступил против запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ.

«Я против запрета АдГ. <...> И я также считаю, что запрет — это неправильный сигнал. <...> Очень важно, чтобы мы не смотрели, как кролики на змей, каждый день. И чтобы не все дебаты были посвящены только АдГ», — сказал Зёдер накануне выборов канцлера ФРГ.

При этом он всё же заявил о необходимости «поставить АдГ на место», сделав ее ненужной избирателям.

2 мая стало известно, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность. Позднее, 5 мая, АдГ подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за его решение.