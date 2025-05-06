СМИ заявили о проведении товарищеского матча между сборными Бразилии и РФ в 2025 году
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Бразилии в этом году. Об этом 5 мая сообщил сообщил портал band.com.br.
Уточняется, что запрос от российской стороны был направлен бразильцам 29 августа 2024 года. Вскоре бразильская конфедерация футбола (CBF) одобрила предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении встречи национальных команд.
«Мы считаем, что сотрудничество между CBF и РФС будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — отметило руководство CBF в письме генеральному секретарю РФС Максиму Митрофанову.
Матч планируется провести в Москве с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября, добавила «Газета.Ru».
РФС 25 апреля сообщил о проведении 6 июня на стадионе «Лужники» товарищеского матча между сборными РФ и Нигерии по футболу. После матча с африканской сборной российская команда направится в Минск для участия в игре со сборной Белоруссии, запланированной на 10 июня.