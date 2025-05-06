Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили укрывавшихся в лесу украинских боевиков
Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности, расположенной в зоне ответственности группировки войск «Центр». Кадры боевой работы 6 мая публикует Минобороны РФ.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным целям. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что после нанесения удара экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Ранее в этот день экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в интересах группировки войск «Север». Уточняется, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.