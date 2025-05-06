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Карта спецоперации на Украине 6 мая

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 мая можно в материале «Известий».

Группировка войск «Центр» в результате решительных действии освободила населенный пункт Лысовка в ДНР. В зоне ответственности группы Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 425 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия, включая самоходку Braveheart производства Великобритании и САУ Caesar французского производства.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ, цех производства беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151-м районе.

Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США и 202 дрона самолетного типа.

По данным Минобороны, всего за время проведения спецоперации ВСУ потеряли 662 самолета, 283 вертолета, 55 654 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 175 танков и других боевых бронированных машин, 1558 боевых машин систем залпового огня, 24 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 35 059 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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