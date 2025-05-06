В России подорожали запчасти на китайские автомобили

За месяц, с марта по апрель 2025 года, запчасти для китайских автомобилей в России подорожали в среднем на 2,1%. Об этом 6 мая в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине от агрегаторов.

Так, если в марте оригинальные запчасти для машин из КНР в среднем стоили 67,9 тыс. рублей, то к апрелю цена выросла до 69,5 тыс. рублей.

Сильнее всего в выборке аналитиков увеличилась цена на зеркало заднего вида — на 19,1% (до 59,4 тыс. рублей), а также на лобовое стекло (на 13,3%, до 58,6 тыс. рублей) и задний фонарь (на 8%, до 36,5 тыс. рублей).

Кроме того, передняя фара выросла в цене на 5,5% (до 141,6 тыс. рублей), а передний бампер — на 4% (37,5 тыс. рублей).

Ранее в этот день стало известно, что на российском рынке доля китайских автомобилей, которые становились участниками в ДТП, за последние 3,5 года выросла с 2 до 17,2%. Это произошло на фоне снижения доли других марок, включая корейские и европейские.