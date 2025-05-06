Минторговли Малайзии анонсировало визит премьера страны в РФ в ближайшее время
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приедет в Россию официальным визитом «в ближайшее время». Об этом 6 мая сообщил министр торговли и промышленности страны Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз.
«Ожидается, что премьер-министр встретится с партнерами и компаниями, ведущими торговлю и инвестирующими в Малайзию, а также проведет встречи с малайзийскими инвесторами в России», — приводит его слова газета Malay Mail.
Он отметил, что Малайзия будет углублять сотрудничество с БРИКС и еще больше развивать и расширять свои рынки.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе встречи 27 февраля обсудили все намеченные вопросы, в том числе атомную энергетику. В ходе обсуждения также была затронута тема экономического сотрудничества в финансовой сфере. Шойгу подчеркнул, что достигнуты определенные успехи — в частности, речь идет о плавучей атомной станции в Певеке, которая уже начала свою работу.