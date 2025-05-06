СМИ узнали о слухах в СДПГ о саботаже депутатов партии при голосовании за Мерца
Не все депутаты коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) проголосовали за лидера союза Фридриха Мерца в ходе выборов в бундестаге. Об этом 6 мая сообщила газета Bild.
«Хотя ХДС/ХСС и СДПГ имеют парламентское большинство, по крайней мере 18 депутатов коалиции не проголосовали за него», — сообщается в публикации.
Газета уточняет, что за Мерца было получено 310 голосов, на шесть меньше необходимого. Отмечается, что у коалиции, которую представлял Мерц, имеется 328 мест в парламенте. При этом от голосования воздержались только трое человек.
«В коалиции уже циркулирует неприятный слух: недостающие голоса могут принадлежать сопредседателю СДПГ Заскии Эскен и некоторым коллегам по партии. В отместку за то, что они не стали министрами в кабинете Мерца», — добавляет Bild.
6 мая Bild сообщила о том, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Отмечается, что эту информацию подтвердил также генсек ХДС Карстен Линнеманн.
Ранее в этот день сообщалось, что Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.