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СМИ узнали о слухах в СДПГ о саботаже депутатов партии при голосовании за Мерца

Bild: минимум 18 депутатов коалиции не проголосовали за Мерца на выборах
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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Не все депутаты коалиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) проголосовали за лидера союза Фридриха Мерца в ходе выборов в бундестаге. Об этом 6 мая сообщила газета Bild.

«Хотя ХДС/ХСС и СДПГ имеют парламентское большинство, по крайней мере 18 депутатов коалиции не проголосовали за него», — сообщается в публикации.

Газета уточняет, что за Мерца было получено 310 голосов, на шесть меньше необходимого. Отмечается, что у коалиции, которую представлял Мерц, имеется 328 мест в парламенте. При этом от голосования воздержались только трое человек.

«В коалиции уже циркулирует неприятный слух: недостающие голоса могут принадлежать сопредседателю СДПГ Заскии Эскен и некоторым коллегам по партии. В отместку за то, что они не стали министрами в кабинете Мерца», — добавляет Bild.

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6 мая Bild сообщила о том, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера 6 мая. Отмечается, что эту информацию подтвердил также генсек ХДС Карстен Линнеманн.

Ранее в этот день сообщалось, что Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал достаточного количества голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. Всего проголосовал 621 человек, один бюллетень оказался недействительным. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались.

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