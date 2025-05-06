Тульскую область признали лидером ЦФО по обороту розничной торговли

Тульская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по обороту розничной торговли по итогам 2024 года. Об этом стало известно во время заседания регионального правительства, на котором обсуждались развитие торговли и меры поддержки отрасли.

По словам регионального министра развития предпринимательства и торговли Александра Ильинского, которые приводит ТСН 24, показатель в минувшем году превысил 530 млрд рублей. В целом по стране Тула заняла четвертое место. Оборот оптовой торговли в 2024 году также вырос — на 17%.

В области всего работали более 12,7 тыс. стационарных предприятий розничной торговли и около 4 тыс. нестационарных точек торговли. Отрасль обеспечивает занятость 120 тыс. местных жителей.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил выработать единый подход к организации местных ярмарок. Он одобрил разработку стандарта по развитию торговли и распорядился до 20 мая представить план по сдерживанию роста цен.

Ранее сообщалось, что Тульская областная дума 27 апреля подписала межпарламентские соглашения о сотрудничестве с народными советами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). По словам председателя думы Андрея Дубровского, регион продолжает восстановление Мариуполя, недавно на территории города открыли спортивные объекты и детские сады.