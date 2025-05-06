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Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: до конца недели доллар будет в диапазоне 79–86,5 рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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На неделе ожидаются колебания котировок в пределах 79–86,5 рубля за доллар, 88–96 рублей за евро и 10,8–11,8 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 6 мая.

Центробанк РФ установил на 6 мая курс американской валюты в районе 81,9 рубля, европейской — 92,9 рубля, китайской — 11,3 рубля. При этом, по данным Мосбиржи, 5 мая юань торгуется на уровне 11,2 рубля.

«В первой половине мая существенных изменений в действующей динамике рублевых инструментов, вероятно, не предвидится. Длинные выходные снизят торговую активность на валютном рынке, а основные факторы, влияющие на курс, остаются связаны с геополитикой», — подытожил Соболев.

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8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.

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