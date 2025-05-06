Песков прокомментировал поражение Мерца в первом туре выборов канцлера ФРГ

Проигрыш лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца в первом туре выборов на пост канцлера ФРГ не означает, что даже антироссийски настроенные политики не находят поддержки в собственной коалиции. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, не видим, не считаем. Вот ответ», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не свидетельствует ли поражение Мерца о низкой популярности антироссийских политиков в ФРГ даже в рамках собственных блоков.

Как заявил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов, лидер альянса ХДС/ХСС Мерц проиграл первый тур голосования на выборах канцлера из-за оппозиции внутри собственного блока. Политолог допустил, что кандидату в канцлеры ФРГ и его команде потребуется провести некоторую разъяснительную работу, понять недовольство внутри собственных рядов и уладить его.

6 мая в бундестаге по итогам голосования было озвучено, что Мерц в ходе выборов в бундестаге не набрал необходимого большинства в 316 голосов для избрания канцлером Германии в первом туре. В результате подсчета выяснилось, что 310 членов парламента отдали голоса за кандидатуру Мерца, против проголосовали 307 человек, трое воздержались. После газета Bild сообщила, что Мерц решил отказаться от проведения второго тура выборов канцлера.