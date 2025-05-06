Песков назвал цены на нефть важным фактором для экономики и бюджета России
Международные цены на нефть являются значимым фактором для формирования бюджета и функционирования экономики России. Об этом 6 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«Россия, вы знаете, давно уже работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен на оптимальном уровне. Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике», — сказал он.
Песков также отметил, что Россия очень внимательно следит за международной конъюнктурой, но цены на нефть «не могут повлиять на отношение РФ к ее национальным интересам».
«Национальные интересы России превыше всего, превыше всех цен на нефть», — дополнил Песков.
3 мая страны ОПЕК+, участвующие в договоренностях о добровольном сокращении добычи, увеличат производство на 411 тыс. баррелей в сутки в июне 2025 года. При этом отмечается, что постепенное повышение может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий. Кроме того, страны-участники будут проводить ежемесячные встречи для обзора рыночных условий и компенсации.