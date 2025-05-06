Ошибочное название и претензии индейцев. 5 фактов о тюрьме «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп приказал заново открыть легендарную тюрьму «Алькатрас». Она находится на крошечном одноименном острове возле Сан-Франциско. На протяжении трех десятилетий до своего закрытия в 1963 году она считалась самым опасным учреждением для заключенных. В ней отбывали наказание многие известные гангстеры, в том числе Аль-Капоне. Чем еще был примечателен «Алькатрас» — в материале «Известий».

Факт 1. Остров назван по ошибке

• Тюрьма «Алькатрас» и остров, давший ей имя, должны была войти в историю вовсе не под этим названием. В 1775 году исследовавший залив Сан-Франциско испанец Хуан Мануэль де Айяла дал название «Исла-де-Алкатрасес» одному из найденных островов. Это название переводится как «остров олушей» или «остров пеликанов», хотя ни те, ни другие птицы в этой местности не водятся.

• Однако де Айяла присвоил имя не тому острову, на котором в будущем появится тюрьма, а соседнему, известному сейчас как Йерба-Буэна. В 1828 году британский географ Фредерик Бичи во время переписки испанских карт допустил ошибку и использовал топоним для обозначения нынешнего Алькатраса. Некоторое время остров называли Алкатрасес, пока топографическое бюро Береговой охраны США не сократило название до современного.

Факт 2. Остров отняло правительство США

• Маленький скалистый остров на расстоянии 1,6 км от берега Сан-Франциско обрел своего первого официального владельца в 1846 году в разгар Американо-мексиканской войны за Калифорнию. Мексиканский губернатор Пио Пико подарил Алькатрас своему другу Уильяму Уоркману. Тот вскоре передал клочок земли своему зятю Фрэнсису Темплу. У него остров решил выкупить новый, уже американский губернатор Калифорнии Джон Фремонт. Он хотел построить на острове маяк и выписал владельцу от имени государства облигацию стоимостью $5 тыс.

• Однако в 1850 году президент США Миллард Филлмор приказал передать Алькатрас военным для обустройства инфраструктуры. Сделка Фремонта по покупке острова была признана недействительной, так как в правительстве считали, что вся территория Калифорнии и так перешла в собственность США по итогам войны с Мексикой. Тогда Фремонт, сам погасивший облигацию Темпла, заявил, что купил остров не для государства, а для себя лично. Он стал судиться с американскими властями, однако не смог никого убедить, что Алькатрас принадлежит ему.

Факт 3. Крепость использовали как лагерь для военнопленных

• Американские военные видели в Алькатрасе удобную площадку для размещения форта, который бы защищал Сан-Франциско от атак со стороны залива. В 1858 году укрепления были построены, в них разместились около 200 солдат. Однако отражать нападения противника Алькатрасу так и не пришлось.

• Новый форт быстро стали использовать не для обороны, а для содержания заключенных. Первоначально это были военные, осужденные за преступления. Затем во время Гражданской войны туда доставляли военнопленных из числа конфедератов и гражданских лиц, обвиняемых в измене.

• К концу конфликта американское командование пришло к выводу, что форт быстро устарел, и окончательно перепрофилировало его в военную тюрьму. Туда стали доставлять не только конфедератов, но и индейцев, отказывавшихся отправлять детей в школы-интернаты. В 1906 году после сильного землетрясения Алькатрас временно принял осужденных с материка. В 1912 году было построено новое главное здание для содержания заключенных.

Факт 4. Тюрьма предназначалась для проблемных заключенных

• В 1933 году военные передали остров министерству юстиции, которое обустроило здесь свою федеральную тюрьму «Алькатрас». В первую партию осужденных, которых доставили в новое учреждение, вошли 137 человек.

• По задумке властей, «Алькатрас» должен был стать последним пристанищем для самых закоренелых преступников, потерявших право на реабилитацию. Сюда переводили заключенных, которые доставляли слишком много проблем в других местах лишения свободы. Тюрьма приобрела зловещую репутацию самого опасного места в США, откуда невозможно сбежать.

• Хотя остров Алькатрас идеально подходит для размещения преступников, к началу 1960-х пришло понимание, что тюрьму следует закрыть. Ее содержание обходилось государству в три раза дороже, чем тюрьмы на материке, а из-за воздействия тумана и волн конструкции построек приходили в упадок. В 1962 году трое заключенных совершили попытку побега, после чего было окончательно решено закрыть «Алькатрас».

Факт 5. «Алькатрас» на два года заняли индейцы

• После ликвидации тюрьмы остров Алькатрас на некоторое время оказался бесхозным, оставаясь при этом в собственности правительства США. Местные активисты из числа индейцев посчитали, что это является поводом предъявить свои претензии на остров. Согласно договору от 1868 года между США и индейцами сиу, заброшенные и неиспользованные федеральные земли должны быть возвращены коренным народам, которые их занимали. Уже в 1964 году группа из 40 индейцев высадилась на остров и потребовала продать его за $9,4 — по такой цене индейцам предлагали его купить в XIX веке. Протестующие пробыли на Алькатрасе всего четыре часа и уплыли обратно из-за угроз полицейских.

• В 1969 году, после пожара в индейском центре Сан-Франциско, коренные жители стали действовать более решительно. 89 человек, в том числе 30 женщин и шестеро детей, попытались высадиться на острове. Береговая охрана США организовала блокаду, но ее прорвали 14 человек. Со временем к ним присоединились еще несколько десятков индейцев, которые организовали на территории бывшей тюрьмы свою коммуну. В ней была своя школа, детский сад, клиника и кухня для приготовления пищи, которую приходилось тайно доставлять с материка. В разное время на Алькатрасе жили до 400 человек.

• Новые жители острова требовали соблюдения прав индейцев, прекратить программу их ассимиляции и построить культурный центр на месте тюрьмы. Поселенцев поддерживали звезды Голливуда, а рок-группа Creedence Clearwater Revival пожертвовала им $15 тыс. на новый катер. Однако власти не шли на уступки, прерывали электроснабжение Алькатраса и препятствовали поставкам питьевой воды. В июне 1971 года произошел пожар, уничтоживший несколько зданий, и вскоре остров покинули последние индейцы. В общей сложности Алькатрас был занят на протяжении 19 месяцев. В дальнейшем бывшая тюрьма стала музеем под открытым небом.