Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подготовке Лондона к конфликту с РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захаровала 6 мая с иронией прокомментировала сообщения о тайной подготовке Великобритании к вооруженному конфликту с РФ.
«[Бывший премьер-министр Великобритании] Лиз Трасс на танке, будет прикрывать свой тыл. [Бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех [бывший премьер-министр Великобритании] Тереза Мэй танцем и байками про «новичок», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что в случае конфликта «оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и ученых».
Накануне газета The Daily Telegraph сообщила, что по решению премьер-министра Великобритании Кира Стармера в стране обновили план действий в случае войны, которым руководствовались с 2005 года. Уточнялось, что инструкцию дополнили новыми пунктами, касающимися возможного конфликта с Россией.