МИЦ «Известия» и МАЕР проведут трансляцию парада Победы 9 мая

9 мая МИЦ «Известия» проведет прямую трансляцию парада Победы совместно с медиахолдингом МАЕР. В режиме реального времени зрители увидят не только торжественный парад, но и титры с ключевой информацией.



Важные факты происходящего и комментарии будут синхронно транслироваться на всех digital-поверхностях, создавая эффект полного погружения в событие.

Прямой эфир с Красной площади будет доступен на цифровых экранах и медиафасадах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах. Ожидается, что общее число зрителей прямой трансляции достигнет порядка 6 млн, а общее число просмотров, включая повторы, — более 41 млн раз.

«Известия» проведут трансляцию парада Победы на крупнейших уличных экранах МАЕР во второй раз. Благодаря новым технологиям и уникальному формату телеканала показ парада на Красной площади станет еще технологичнее и удобнее для зрителей. Миллионы людей смогут не только увидеть, но и прочитать важную информацию о происходящем на параде в текстовых титрах. Формат эфира «Известий» направлен на быструю визуальную подачу контента, что позволяет смотреть его без звука в любом месте и на любом устройстве», — отметили в редакции телеканала «Известия».

«Сегодня наша задача — сохранять память о подвиге наших дедов, делать ее доступной для каждого. Мы выделили рекордное количество эфирного времени для трансляции всех проектов. В режиме реального времени прямо с уличных телевизоров можно будет увидеть парад Победы. Чтобы охватить как можно больше людей, на весь день 9 мая мы запустим и самые красочные повторы парада Победы. В общей сложности проект «Великая Победа», запущенный с МИЦ «Известия» еще в феврале, обеспечил свыше миллиарда просмотров», — подчеркнул основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

За 80 дней до Дня Победы на медиафасадах МАЕР появился уникальный видеоконтент из виртуального музея МИЦ «Известия» — «Великая Победа». С 19 февраля жители крупных городов России смогли увидеть на больших экранах часть тематических материалов, посвященных победе в Великой Отечественной войне. Каждый день на медиафасадах появляются фотографии ветеранов ВОВ и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия Победы, символизирующего мощь и силу Советской армии. Также цифровой проект включает в себя рассказ о важных датах и событиях, приближавших Великую Победу.

«В общей сложности за 82 дня проект «Великая Победа» увидели порядка 25 млн человек. Для этого проекта мы выделили рекордное количество эфирного времени, которое обеспечит 1 млрд просмотров», — добавил Константин Майор.

Трансляция парада Победы запланирована 9 мая в 10:00 мск.