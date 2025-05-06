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Премьер канадской провинции Альберта допустил референдум по отделению от страны

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Фото: Global Look Press/Dieter Mahlke
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Провинция Альберта на западе Канады может провести референдум об отделении от страны в 2026 году. Об этом 6 мая сообщил премьер-министр периферийного района Даниэль Смит.

По его словам, первоначально вопрос об отделении от Канады не будет вынесен на провинциальный референдум.

«Если появится успешная гражданская петиция о референдуме, которая соберет необходимое количество подписей с просьбой вынести этот вопрос <...>, наше правительство будет уважать демократический процесс и также включит этот вопрос в бюллетень провинциального референдума 2026 года», — говорится в его обращении на сайте правительства.

Смит отметил, что в течение последних 10 лет сменявшие друг друга либеральные правительства Оттавы инициировали волну законов и политических атак, направленных против свободной экономики Альберты.

Он подчеркнул, что власти заблокировали новые трубопроводы, отменили много нефтегазовых проектов и запретили движение танкеров для транспортировки на новые рынки, ограничили добычу нефти и газа. По его словам, соответствующие меры отпугнули мировые инвестиции на сумму свыше полутриллиона долларов. Подобные нападки на провинцию премьер-министр назвал невыносимыми для жителей.

По словам премьера, Канада продолжает такую политику в отношении Альберты, однако провинция «всегда давала и будет давать отпор». Он подчеркнул, что будет работать с премьер-министром Канады Марком Карни над устранением законов и политик, которые «опустошили провинциальную и национальную экономику».

«Альберта будет предпринимать шаги, чтобы лучше защитить себя от Оттавы», — подчеркнул Смит.

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