Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за нелегальный запуск БПЛА

Прокуратура Москвы 6 мая предупредила в преддверии Дня Победы об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы.

«В соответствии с решением оперативного штаба Москвы в столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд», — указано в канале Telegram-ведомства.

Уточняется, что нарушение влечет административные штрафы до 50 тыс. рублей для граждан и приостановку деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. Также предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что в период празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне запрещено запускать пиротехнику в местах массового скопления людей. За это также предусмотрены административные штрафы, а в случае тяжких последствий — уголовная ответственность.

Ранее, 2 мая, в Красноярском крае был задержан мужчина за несанкционированный запуск беспилотника. Ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Впоследствии мужчина объяснил, что хотел сделать с воздуха фотоплан для выполнения геодезических работ. О незаконности своих действий он знал, однако решил «действовать на свой страх и риск».