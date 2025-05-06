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МАЕР призвал всю отрасль наружной рекламы присоединиться к онлайн-трансляции «Бессмертного полка» в едином оформлении

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Фото: МАЕР
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Портреты ветеранов Великой Отечественной войны 8 и 9 мая на цифровых экранах МАЕР увидят свыше 6,5 млн человек. Шествие «Бессмертного полка» на улицах российских городов за сутки посмотрят 63 млн раз. В этом году в онлайн-акции участие примут более 1,5 миллиона зарегистрированных участников.

Медиахолдинг МАЕР специально к 80-летию Дня Победы разработал специальное визуальное оформление для проведения онлайн-трансляции шествия «Бессмертный полк» и призывает всю отрасль присоединиться к акции в единой стилистике.

«Из года в год „Бессмертный полк“ объединяет миллионы людей по всему миру. И в юбилейный год Великой Победы медиахолдинг МАЕР запускает онлайн-трансляцию шествия „Бессмертный полк“ на медиафасадах и уличных экранах по всей России. Это федеральный проект, знаковое для России событие и мы призываем коллег также поддержать эту акцию! Для проведения трансляции медиахолдингом было разработано визуальное оформление, которое легко адаптируется под все возможные форматы экранов. Скачать разработанные креативы можно по ссылке», — заявил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Акция пройдет в смешанном формате: очные шествия в крупных городах России, а онлайн-формат будет доступен в приграничных областях и 60 странах мира, включая Сербию, Испанию, Аргентину и Францию.

«Для нас большая честь поддержать эту акции в таком масштабе. Бессмертный полк уже стал частью нашей традицией. Эта акция как линия жизни, у которой нет горизонтов. С каждым годом число участников растет, а значит и наша память продолжает жить в сердцах и вместе с нами. Мы также анонсировали этом проект, выделив эфирное время, сделали все, чтобы в шествии приняли участие как можно больше людей. Пока мы помним наших дедов, они всегда будут с нами», — добавил Константин Майор.

Движение «Бессмертный полк России» появилось как народная инициатива, сегодня объединяет все регионы страны и более 200 международных координаторов.

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