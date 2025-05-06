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В ХАМАС предупредили о последствиях расширения операции Израиля для заложников

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Фото: REUTERS/Hatem Khaled
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Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что расширение наземной операции Израиля в секторе Газа опасно для израильских заложников. Об этом 6 мая сообщила телекомпания Al Jazeera.

«Одобрение израильскими оккупантами планов по расширению своей деятельности в секторе Газа является прямым решением принести в жертву израильских заключенных», — говорится в заявлении ХАМАС.

Представители движения заявили, что действия Израиля подтверждают его готовность совершать новые военные преступления под покровительством США против населения сектора Газа. Также они обратились к арабским странам и международному сообществу с призывом прекратить агрессию со стороны Израиля.

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Военно-политический кабинет Израиля 5 мая одобрил планы расширения операции в секторе Газа, которые включают возможность оккупации палестинского анклава. План включает оккупацию сектора Газа, лишение ХАМАС доступа к гуманитарной помощи и военные удары по инфраструктуре и позициям движения.

Ранее, 17 апреля, лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, 19 апреля заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников.

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