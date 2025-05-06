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Пользователи VK смогут смотреть 9 мая видеоконтент на платформах без рекламы

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Фото: Global Look Press/Helena Dolderer
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Пользователи сервисов VK смогут смотреть 9 мая фильмы, сериалы, документальное кино, авторские передачи и другой контент внутри площадок без видеорекламы в течение всего дня. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба платформы.

К 80-й годовщине Победы VK с партнерами запускает более 30 образовательных проектов о людях и событиях Великой Отечественной войны. Все материалы будут собраны на сайте 9may.vk.company, где пользователи смогут легко найти интересующий контент.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров подчеркнул, что День Победы является важным праздником для россиян. Многие интересуются историей страны и стремятся узнать больше о тех событиях.

«Накануне 9 мая кратно возрастают просмотры видео, связанного с Великой Отечественной войной, и мы предоставляем пользователям возможность вдумчиво и не отвлекаясь смотреть такой контент. Специально к годовщине Великой Победы VK собрал в одном месте сотни фильмов, сериалов, роликов, интерактивных проектов, посвященных этому дню, и мы надеемся, что они найдут отклик у совершенно разных аудиторий», — заявил Уваров.

Также метаканал «Дзена», посвященный 80-летию Победы, будет работать без рекламных интеграций.

История в цифре: архив номеров «Известий» с 1917 года появился в Сети
Его запуск приурочен к 108-летию газеты и стартует одновременно с проектом «80 дней до Победы»

19 февраля сообщалось, что «Известия» и МАЕР запустили до 11 мая масштабный медиапроект ко Дню Победы. Так, каждый день на медиафасадах появлялись фотографии сегодняшних ветеранов и цитаты из их историй, 3D-модели легендарного оружия Победы, символизирующего мощь и силу Советской армии.

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