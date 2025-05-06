Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей. Об этом 6 мая заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Знаю, что никакие слова не смогут унять горе людей, потерявших близких, но хочу, чтобы они понимали — мы с ними, мы скорбим и сделаем всё, чтобы поддержать их в это тяжелое время», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Также будет оказана финансовая поддержка пострадавшим. В зависимости от степени тяжести полученных ранений они смогут получить до 500 тыс. рублей.

Глава республики отметил, что надо продолжать борьбу с теми, «кто пытается помешать мирному будущему Дагестана».

Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Позже в главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двух нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.