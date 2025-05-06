Cобянин рассказал про «Мост-парус» через Москву-реку

На западе столицы появится «Мост-парус» через Москву-реку. Его длина составит 250 м, ширина — почти 30 м. Здесь будет четыре полосы движения, для пешеходов построят тротуары, рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, в настоящее время «в русле Москвы-реки забетонированы две опоры из трех и отсыпано два полуострова». Работы не влияют на навигацию электросудов.

«Новый мост в створе Новозаводской улицы свяжет район Филёвский Парк с Северо-Западной хордой. Также появится дополнительный маршрут в район Хорошёво-Мнёвники и улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», — написал мэр.

Он также отметил, что в будущем планируется провести капремонт Новозаводской улицы.

В 2024 году в Москве построили пешеходный мост через Водоотводный канал, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную, а также мост через реку в створе улицы Мясищева и велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне.