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В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уголовное дело возбуждено в отношении заведующего кафедрой новосибирского университета, который получил больше 3 млн рублей в качестве взяток от студентов за доступ в тренажерный зал учебного заведения. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2018-го по апрель 2024 года разработал план, в соответствии с которым он <…> допускал к посещению зала обучающихся за незаконное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей с человека за месяц, которое перечислялось на его счет и счет его жены», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что студенты, платившие обвиняемому, освобождались от занятий по физической культуре и, несмотря на это, допускались к промежуточной аттестации. За указанный период заведующий кафедров суммарно получил от студентов больше 3 млн рублей.

В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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