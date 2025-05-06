СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву

В коалиционном соглашении будущего правительства Германии, которое подписали альянс Христианско-демократического союза и Христианского-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не упоминается возможность поставки Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Об этом 6 мая сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что в разделе, касающемся Украины, указано, что Берлин намерен и дальше поддерживать стремление страны вступить в Евросоюз (ЕС) и блок НАТО, а также оказывать финансовую и военную помощь. При этом помощь Киеву может поступать в том числе за счет замороженных российских активов.

Также правительство ФРГ намерено предоставить «материальные и политические гарантии безопасности» Украине. Таким образом, пункт о поставках ракет в соглашении не появился, хотя председатель ХДС Фридрих Мерц не раз заявлял, что поддерживает поставку Киеву указанных ракет.

14 апреля Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко заявил «Известиям», что слова кандидата в канцлеры ФРГ являются провокацией и «подливанием масла в огонь». Он отметил, что данное заявление довольно странное с учетом тех усилий, которые предпринимаются в настоящее время для урегулирования конфликта на Украине и деэскалации.

После, 16 апреля, агентство Bloomberg писало, что заявление Мерца обострило разногласия между партиями страны. Спор о ракетах — признак того, что левоцентристские и консервативные партии «не смогут легко сгладить свои разногласия», отметили в издании. 19 апреля премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии ХСС Маркус Зедер заявил, что крылатые ракеты Taurus нужны самой Германии точно так же, как беспилотники и собственный противоракетный щит.