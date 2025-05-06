В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
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- В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Состояние двух полицейских, пострадавших при нападении в Махачкале, остается стабильно тяжелым. Об этом 6 мая сообщила руководитель пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.
«Состояние обоих полицейских остается стабильно тяжелым», — сказала она «РИА Новости».
Перестрелка в Махачкале произошла 5 мая. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двоих нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.