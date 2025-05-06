В Молдавии рассказали об участии украинцев в праздновании Дня Победы
Украинские граждане в последние три года приезжают в Молдавию для празднования Дня Победы над фашисткой Германией. Об этом 6 мая сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, не было случаев, когда украинцы пытались бы помешать проведению мероприятий ко Дню Победы.
«На протяжении 2022–2024 годов украинцы приезжали из приграничных населенных пунктов, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю Дня Победы», — рассказал он «РИА Новости».
Ранее, 1 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время слава для киевского режима — это не настоявшие герои Великой Отечественной войны, а коллаборационисты, бандеровцы и неонацисты. Из-за этого они идут на такие аморальные шаги, как эксгумация останков советских солдат на «Холме Славы» во Львове, отметила она.