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В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
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В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Возобновление диалога России и США является важным шагом к восстановлению доверия. Об этом 6 мая сообщил первый замминистра иностранных дел республики Сергей Лукашевич в интервью бразильскому изданию O Mundo Diplomático.

«Возобновление диалогового процесса между Россией и США — это важный шаг на пути к восстановлению взаимного доверия и поиску взаимоприемлемых решений. Хотелось бы, чтобы такие усилия носили не фрагментарный, а системный характер», — цитирует его агентство «БелТА».

По его словам, при наличии политической воли заинтересованных сторон мир может быть восстановлен в обозримой перспективе. Ключевыми факторами успеха Лукашевич назвал готовность государств к компромиссу, а также наличие эффективного механизма контроля за соблюдением уже достигнутых договоренностей.

Первый замглавы МИД Белоруссии подчеркнул, что в разговоре о перспективах урегулирования конфликта на Украине важно учитывать в том числе первопричины кризиса. Он указал на невозможность установления устойчивого мира без устранения первостепенных причин. В том числе дипломат отметил, что диалог между сторонами «жизненно необходим».

Лукашевич заявил, что Минск готов продолжать оказывать содействие для продолжения переговоров по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта и заинтересован в становлении непосредственным участником процесса.

«Голос Беларуси обязательно должен звучать за столом переговоров, а финальные договоренности должны учитывать и интересы белорусской стороны», — заключил он.

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Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 11 апреля сообщил, что Россия открыта к обсуждению предложений по урегулированию украинского конфликта, принимая во внимание современные реалии. Он обратил внимание, что Москва и Киев ведут нотную переписку через посольства в Белоруссии. По словам Полищука, обсуждение ведется по правовым и консульским вопросам.

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