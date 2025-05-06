В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом 6 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 11:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в своем Telegram-канале
Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром приземлился самолет, выполнявший рейс в Казань. По его словам, данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
О введении ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска на прием и отправку самолетов стало известно ранее в этот день. Они начали действовать с 05:40 мск.
Также временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов вводились в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.