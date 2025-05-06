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СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе

Bloomberg: цены на газ в Европе растут из-за опасений конкуренции на рынке
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Фото: TASS/MARTIN DIVISEK
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Цены на природный газ в Европе выросли, поскольку азиатские компании увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ), а сезонные работы по техобслуживанию привели к сокращению объема поставок. Об этом 6 мая сообщает агентство Bloomberg.

«Внимание приковано к глобальной конкуренции за грузы сжиженного природного газа после того, как китайские импортеры возобновили закупки на спотовом рынке», — говорится в статье.

В материале указывается, что газовые фьючерсы выросли в цене на 1,8% после отступления на предыдущей сессии.

Ожидается, что возобновление закупок в других странах может затруднить восстановление запасов. Снижение цен ранее помогло Европе восстановить запасы газа, однако их уровень остается ниже среднего за пять лет.

С начала апреля, когда торговая война под руководством США начала оказывать влияние на перспективы мировой экономики и спрос на энергоносители, цены на газ в Европе упали более чем на 15%.

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Ранее в тот же день агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) предложит запретить новые газовые соглашения с Россией и существующие спотовые контракты к концу 2025 года. Агентство Bloomberg также сообщало о планах ЕК опубликовать «дорожную карту» для отказа от импорта российского ископаемого топлива к 2027 году.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.

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