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Австралия намерена расширить торговлю с Китаем на фоне пошлин США

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Австралия планирует диверсифицировать экспортные направления и укрепить торговые связи с Китаем и другими странами в ответ на введение новых пошлин со стороны США. Об этом 6 мая заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в эфире радиостанции ABC.

По словам Вонг, в последние годы между Канберрой и Пекином были сняты торговые барьеры на сумму около $13 млрд. Министр подчеркнула, что страна намерена продолжать развивать сотрудничество с Китаем и одновременно расширять выход на другие рынки.

Вонг также отметила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа в его нынешний срок «более жесткая» по сравнению с предыдущим, а введенные против Австралии пошлины являются «несправедливыми и необоснованными».

«Мы продолжим отстаивать свою позицию и вести диалог с американской администрацией как в отношении сталелитейной отрасли, так и в более широком контексте», — добавила глава МИДа.

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3 мая жесткую торговую политику президента США также раскритиковал глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Он отметил, что торговля не должна быть оружием, а вводить карательные пошлины на весь остальной мир было большой ошибкой. Баффетт объяснил, что в долгосрочной перспективе протекционистская политика может иметь негативные последствия для США.

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