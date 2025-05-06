Австрийский политолог назвал Шольца самым бесхарактерным канцлером ФРГ

Уходящий с должности канцлер ФРГ Олаф Шольц был самым бесхарактерным лидером страны, однако он оставался сдержанным в вопросе Украины и держался линии трансатлантического альянса. Об этом 6 мая заявил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Важно понимать, что Олаф Шольц, безусловно, был самым бесхарактерным федеральным канцлером, которого когда-либо имела Германия. Но в вопросе конфликта на Украине он всё же оставался довольно сдержанным. Его преемник [кандидат в канцлеры Фридрих Мерц] будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что федеральные канцлеры Германии в первую очередь являются исполнителями воли американской внешней политики.

«Сейчас ситуация такова, что Германия идет своим собственным путем. То есть, даже если [президент США Дональд] Трамп, например, скажет, что хочет мира в Украине, Германия всё равно вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине. Таким образом, нынешний федеральный канцлер значительно опаснее, чем Шольц. Как уже упоминалось, Шольц был бесхарактерным, но тем не менее он полностью следовал линии трансатлантической оси», — сказал эксперт.

Поппель заявил, что за время правления Шольц достиг малого, а после себя оставил «руины». Среди основных проблем, которые остаются актуальны для ФРГ, он выделил энергетическое обеспечение и массовую миграцию. Кроме того, пенсионная система, социальная сфера и здравоохранение находятся в упадке, отметил политолог. Германия похожа на «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новый канцлер не сможет решить это, считает Поппель.

По его словам, в данный момент главной проблемой ФРГ является политический курс страны, который становится всё более антидемократичным.

«Мы наблюдаем антироссийский курс, курс против собственного населения, против оппозиции внутри страны, и это очень опасная тенденция для Германии», — заключил он.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во главе с Мерцем. 8 апреля Социал-демократическая партия (СДПГ) и консервативный блок ХДС/ХСС заключили договор о формировании правящей в Федеративной Республике Германия (ФРГ) коалиции.

6 мая бундестаг проголосует по кандидатуре Мерца на пост канцлера ФРГ. Уходящий в этот день с должности Шольц пожелал лидеру альянса ХДС/ХСС удачи.

5 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Мерца не сигнализируют о его желании идти по пути нормализации отношений с Россией. Отвечая на вопрос «Известий» о готовности РФ работать с новыми немецкими властями, он подчеркнул, что Москва будет ориентироваться на слова и прежде всего действия нового канцлера. До этого Мерц неоднократно выступал с жесткой антироссийской риторикой и не исключал поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.