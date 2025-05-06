Реклама
Прямой эфир
Мир
Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером Германии в первом туре
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
СМИ сообщили о росте цен на газ в Европе
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Авто
Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Авто
УАЗ объявил о весенней модернизации автозавода
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Экономика
Минэк впервые назвал торговые войны одним из главных рисков для РФ
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Общество
Москвичей предупредили о временных ограничениях транспорта с 7 по 9 мая
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
«Известия» выпустили репринт исторического номера газеты от 9 мая 1945 года
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Общество
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов

Австрийский политолог назвал Шольца самым бесхарактерным канцлером ФРГ

Эксперт Поппель: Шольц был бесхарактерным, но сдержанным в вопросе Украины
0
EN
Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уходящий с должности канцлер ФРГ Олаф Шольц был самым бесхарактерным лидером страны, однако он оставался сдержанным в вопросе Украины и держался линии трансатлантического альянса. Об этом 6 мая заявил «Известиям» австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Важно понимать, что Олаф Шольц, безусловно, был самым бесхарактерным федеральным канцлером, которого когда-либо имела Германия. Но в вопросе конфликта на Украине он всё же оставался довольно сдержанным. Его преемник [кандидат в канцлеры Фридрих Мерц] будет поддерживать Украину гораздо более агрессивно, чем это делал Шольц», — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что федеральные канцлеры Германии в первую очередь являются исполнителями воли американской внешней политики.

«Сейчас ситуация такова, что Германия идет своим собственным путем. То есть, даже если [президент США Дональд] Трамп, например, скажет, что хочет мира в Украине, Германия всё равно вместе с Францией будет продолжать поставки оружия Украине. Таким образом, нынешний федеральный канцлер значительно опаснее, чем Шольц. Как уже упоминалось, Шольц был бесхарактерным, но тем не менее он полностью следовал линии трансатлантической оси», — сказал эксперт.

Урок немецким: чем запомнился Шольц на посту канцлера ФРГ
И чего ждать от нового главы кабмина Мерца

Поппель заявил, что за время правления Шольц достиг малого, а после себя оставил «руины». Среди основных проблем, которые остаются актуальны для ФРГ, он выделил энергетическое обеспечение и массовую миграцию. Кроме того, пенсионная система, социальная сфера и здравоохранение находятся в упадке, отметил политолог. Германия похожа на «масштабную стройку, которую необходимо привести в порядок», и даже новый канцлер не сможет решить это, считает Поппель.

По его словам, в данный момент главной проблемой ФРГ является политический курс страны, который становится всё более антидемократичным.

«Мы наблюдаем антироссийский курс, курс против собственного населения, против оппозиции внутри страны, и это очень опасная тенденция для Германии», — заключил он.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) во главе с Мерцем. 8 апреля Социал-демократическая партия (СДПГ) и консервативный блок ХДС/ХСС заключили договор о формировании правящей в Федеративной Республике Германия (ФРГ) коалиции.

6 мая бундестаг проголосует по кандидатуре Мерца на пост канцлера ФРГ. Уходящий в этот день с должности Шольц пожелал лидеру альянса ХДС/ХСС удачи.

5 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления Мерца не сигнализируют о его желании идти по пути нормализации отношений с Россией. Отвечая на вопрос «Известий» о готовности РФ работать с новыми немецкими властями, он подчеркнул, что Москва будет ориентироваться на слова и прежде всего действия нового канцлера. До этого Мерц неоднократно выступал с жесткой антироссийской риторикой и не исключал поставки дальнобойных ракет Taurus Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025