Эксперты назвали регионы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье
В период с января по конец апреля 2025 года максимальное снижение цен на квадратный метр жилья на вторичном рынке наблюдалось в Воронеже, Архангельске и Мурманске. Об этом сообщил аналитический центр «Домклик» по результатам проведенного исследования рынка.
По данным экспертов «Домклик», в Воронеже цены снизились на 3,6%. В январе 2025 года квадратный метр готовой квартиры там стоил 110 тыс. руб., однако к концу апреля цена составила 103 тыс. руб.
На втором и третьем местах расположились Архангельск (-3,5%) и Мурманск (-3,4%) с почти идентичным снижением цен.
В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке упала на 3% или 3,2 тыс. рубле, а в Ставрополе — 2,7%. В Петропавловске-Камчатском (-1,5%), как и в Абакане (-0,7%), вторичное жилье дешевеет вместе с первичным.
В столице Чукотского автономного округа Анадыре квадратный метр вторичного жилья стал дешевле на 1,4%. Наконец, менее 1% снижение цен на вторичное жильё зафиксировано в Рязани (-0,9%) и Нижнем Новгороде (-0,6%).
В городах, представленных в рейтинге, аналитики отметили крайне неоднородную ситуацию с предложением вторичного жилья. Например, в Воронеже предложение готовых квартир сократилось на 27,3%, аналогичная динамика наблюдалась в Челябинске (-25,5%) и Ставрополе (-20,7%). При этом в Петропавловске-Камчатском за неполные 4 месяца предложение выросло более чем на 60%. Более скромный рост квартир на продажу наблюдался в том числе из городов-лидеров рейтинга: Архангельск (13,2%) и Мурманск (13,9%).
В среднем по России с января по конец апреля 2025 года предложение готовых квартир сократилось на 1%.