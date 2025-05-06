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Форум «Россия — спортивная держава» состоится в Самаре с 20 по 22 октября

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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«С целью реализации национальных целей развития, обозначенных президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в Самаре с 20 по 22 октября состоится международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». Одной из главных тем форума станет развитие детско-юношеского спорта», — сообщил по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Площадками форума станут современные комплексы ГАУ СО «Самара Арена» и СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого». Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» состоится при поддержке правительства России. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума состоялось 24 апреля в Доме правительства. На заседании обсуждались содержательные и организационные вопросы. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Дмитрий Чернышенко обратил внимание на то, что в условиях СВО особенно важна слаженная, высокопрофессиональная работа представителей федеральной и региональной власти, волонтеров, медицинского персонала и служб безопасности.

Одной из тем заседания оргкомитета форума также стали вопросы взаимодействия с международным экспертным сообществом с учетом международного статуса форума. Помощник президента, заместитель председателя Совета по развитию физической культуры и спорта Алексей Дюмин отметил, что на площадке форума важно усилить работу с международными организациями, в том числе по поводу неспортивного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях, причем речь не только о российских атлетах, но и о представителях других стран.

Программа форума будет состоять из деловой и выставочной составляющих. Первые два дня деловой программы форума будут посвящены вопросам международного сотрудничества, разработке решений по выполнению поручений президента Российской Федерации в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России». Третий день станет молодежным, когда площадка будет открыта для широкой публики, а в сессионных залах пройдут встречи молодежи со знаменитыми спортсменами.

80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне будет также отражена в деловой, спортивной и культурной программах форума. В том числе будет запланирован комплекс соответствующих мероприятий, подчеркивающих всемирно-историческое значение Победы советского народа, посвященных решающим сражениям и другим знаковым вехам Великой Победы. Особое внимание на форуме в Самаре будет уделено возможностям спорта в реабилитации участников СВО, в том числе и развитию адаптивного спорта.

В этом году форум пройдет в обновленном формате — с новым фирменным стилем и логотипом, отсылающим к наследию сочинской Олимпиады, отметил министр спорта Российской Федерации, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он добавил, что органичным продолжением деловых дискуссий, в центре которых вопросы развития международных спортивных связей, национального спорта, поддержка детско-юношеского спорта, станет спортивно-зрелищная программа. Ее основные события состоятся в Самаре и Тольятти и будут включать турниры с участием ведущих спортсменов, массовые забеги, флешмобы, зарядки, турниры и мастер-классы по уличным видам спорта. Для участников форума будут организованы гала-матчи по баскетболу и хоккею.

Местом проведения выставочной программы форума станет футбольный стадион «Солидарность Самара Арена», который принимал игры чемпионата мира по футболу в 2018 году. Культурная программа будет включать театральные постановки, выставки и экскурсионные программы, представляющие культурно-историческое наследие Самары.

Деловые мероприятия и профессиональные дискуссии на актуальные темы в области развития физической культуры и спорта занимают важное место в деловых программах ключевых международных площадок России. Кроме этого летом запланирована презентация форума в Министерстве иностранных дел Российской Федерации для послов иностранных государств, аккредитованных в стране.

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