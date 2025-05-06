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Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
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Китайские автомобильные бренды Lepas и iCar планируется официально вывести на российский рынок. Об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, передает «РИА Новости» 6 мая.

«Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован, и iCar — это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию», — сказал Иванов после посещения автосалона в Шанхае.

Бренды Lepas и iCar входят в портфель концерна Chery. Как уточняет портал «Китайские автомобили», под названием iCar продается линейка электрических кроссоверов, которые на зарубежных рынках известны под более раскрученными марками Chery и Jaecoo. Автобренд Lepas был анонсирован в минувшем апреле. Он ориентирован на экспортные рынки и адресован молодым покупателям, которые хотят стильные и богато оснащенные автомобили.

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Накануне сообщалось, что компания Chery планирует вывести на российский рынок полноприводную модификацию кроссовера Tiggo 7L. Начало продаж запланировано на осень текущего года.

Также 5 мая стало известно, что компания GAC начнет продажи в России кроссовера S7, который станет первой гибридной моделью в линейке марки на этом рынке. Ожидается, что продажи стартуют в середине лета 2025 года.

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