Китайские автобренды Lepas и iCar могут появиться в России
Китайские автомобильные бренды Lepas и iCar планируется официально вывести на российский рынок. Об этом рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, передает «РИА Новости» 6 мая.
«Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам презентован, и iCar — это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию», — сказал Иванов после посещения автосалона в Шанхае.
Бренды Lepas и iCar входят в портфель концерна Chery. Как уточняет портал «Китайские автомобили», под названием iCar продается линейка электрических кроссоверов, которые на зарубежных рынках известны под более раскрученными марками Chery и Jaecoo. Автобренд Lepas был анонсирован в минувшем апреле. Он ориентирован на экспортные рынки и адресован молодым покупателям, которые хотят стильные и богато оснащенные автомобили.
Накануне сообщалось, что компания Chery планирует вывести на российский рынок полноприводную модификацию кроссовера Tiggo 7L. Начало продаж запланировано на осень текущего года.
Также 5 мая стало известно, что компания GAC начнет продажи в России кроссовера S7, который станет первой гибридной моделью в линейке марки на этом рынке. Ожидается, что продажи стартуют в середине лета 2025 года.