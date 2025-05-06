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Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов

Аэропорт Казани временно закрыли на прием и вылет самолетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая временно закрыт на прием и отправку самолетов. Об этом 6 мая «Известиям» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«6 мая с 05:30 мая Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82) с пассажирами работают представители авиакомпаний, а также сотрудники аэропорта. Кроме того, пассажирам с детьми предоставили комнаты матери и ребенка.

Согласно сообщению, направлявшийся в воздушную гавань рейс из Стамбула перенаправили на запасной аэродром в Москву (Внуково).

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Этим утром представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Самары, Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля и Калуги ввели ограничения на работу. По его информации, данные меры были приняты в целях безопасности. Позже в самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения.

Кроме того, ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский. Их в том числе уже сняли.

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