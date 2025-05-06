ВСУ нанесли удар по мемориалу павшим героям ВОВ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мемориалу, посвященному павшим героям Великой Отечественной войны (ВОВ), в Херсонской области. Об этом 6 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате атаки памятник получил повреждения. Это проявление крайнего цинизма и вандализма», — написал он в своем Telegram-канале.
Также Сальдо добавил, что в результате украинских обстрелов в Алешкинском и Великолепетихском муниципальных округах возникло два лесных пожара общей площадью 0,3 га. Кроме того, был поврежден частный дом в Тополевке.
Губернатор подчеркнул, что ВСУ обстреляли такие населенные пункты, как Алешки, Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Новая Мачка, Саги, Старая Збурьевка и Таврийск.
3 мая в городе Таврийске Херсонской области неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника советским солдатам Великой Отечественной войны. Они поломали тротуарную плитку, сняли триколор, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия». В настоящее время полиция проводит поиски нарушителей.