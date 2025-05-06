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Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Вальс Победы» в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Приморском крае состоялся концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие 1148 человек. Сотни пар также присоединились к акции «Вальс Победы».

«Пусть «Вальс Победы» останется в памяти как символ единства, силы духа и безграничной благодарности. Объединившись, мы сможем не только сохранить, но и укрепить ценности, ради которых сражались наши деды и прадеды! С наступающим праздником Великой Победы!» — заявил в своем обращении к участникам ректор ДВФУ Борис Коробец.

Проректор по молодежной политики ДВФУ Александр Кайданович рассказал, что «Вальс Победы» разросся до таких масштабов благодаря студентам вуза, которые и предложили сделать это мероприятие. По его словам, в нем приняли участие множество вузов Приморья. Кроме того, на концерте студенты пронесли георгиевскую ленту рекордной длины в 80 м.

«Мы гордимся тем, что смогли собрать столько молодых людей, которые с трепетом и уважением отдали дань памяти Великой Победе», — подчеркнул руководитель Агентства по делам молодежи Роман Ковбас.

На мероприятии гости могли погрузиться в атмосферу военных лет и попробовать фронтовую кашу на полевых кухнях. Также участникам показали образцы вооружения, формы и бытовых вещей солдат тех лет.

Отмечается, что учащиеся ДВФУ примут участие в параде Победы 9 Мая во Владивостоке.

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Накануне в Елизаветинском зале Министерства спорта России глава ведомства, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел торжественный обед, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встречу были приглашены ветераны спорта, труженики тыла, дети войны, а также современные защитники Отечества.

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