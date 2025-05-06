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Глава Кубы ознакомился с научно-техническим потенциалом Группы «Россети»

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Фото: ПАО «Россети»
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе визита в Санкт-Петербург посетил Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей (ИЛЦС) Группы «Россети», где ему была представлена работа комплекса. В ходе визита также прошло обсуждение расширения сотрудничества с российской электроэнергетикой.

Визит главы республики состоялся в ответ на приглашение губернатора города Александра Беглова. Диас-Канель Бермудес прибыл в РФ для участия в праздновании 80-летия Победы и 65-летия возобновления дипотношений между Кубой и Россией.

Президент Кубы осмотрел испытательный полигон и ознакомился с исследовательскими возможностями ИЛЦС. В мероприятии также участвовали члены правительства Кубы, Александр Беглов и первый заместитель генерального директора «Россетей» Андрей Муров.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что передовой научно-исследовательский центр демонстрирует технологическое лидерство России в энергетической сфере. «Это наглядный пример того, как Санкт-Петербург становится площадкой для разработки прорывных технологий мирового уровня. Особенно важно, что здесь сочетаются научные исследования, практические испытания и образовательные программы для будущих специалистов», — заявил Александр Беглов.

Андрей Муров отметил, что «Россети» видят большие возможности и для расширения кооперации с Кубой.

«Обсуждаем совместные образовательные проекты, развитие информационного обмена. Также готовы предложить наши компетенции в различных сферах — проектирования и строительства энергообъектов, проведения испытаний оборудования, внедрения цифровых технологий, решения проблем кибербезопасности», — сказал Андрей Муров.

В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в области эксплуатации и развития сетевого комплекса, внедрения современных технологий. Также представители двух стран рассмотрели вопросы обеспечения защищенности энергообъектов и повышения кадрового потенциала.

ИЛЦС была открыта в 2024 году для проведения исследований и испытаний силового и вторичного оборудования. Также здесь разрабатываются и тестируются новые технические решения и программные продукты для электроэнергетики. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета России.

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