Глава Кубы ознакомился с научно-техническим потенциалом Группы «Россети»
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе визита в Санкт-Петербург посетил Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей (ИЛЦС) Группы «Россети», где ему была представлена работа комплекса. В ходе визита также прошло обсуждение расширения сотрудничества с российской электроэнергетикой.
Визит главы республики состоялся в ответ на приглашение губернатора города Александра Беглова. Диас-Канель Бермудес прибыл в РФ для участия в праздновании 80-летия Победы и 65-летия возобновления дипотношений между Кубой и Россией.
Президент Кубы осмотрел испытательный полигон и ознакомился с исследовательскими возможностями ИЛЦС. В мероприятии также участвовали члены правительства Кубы, Александр Беглов и первый заместитель генерального директора «Россетей» Андрей Муров.
Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что передовой научно-исследовательский центр демонстрирует технологическое лидерство России в энергетической сфере. «Это наглядный пример того, как Санкт-Петербург становится площадкой для разработки прорывных технологий мирового уровня. Особенно важно, что здесь сочетаются научные исследования, практические испытания и образовательные программы для будущих специалистов», — заявил Александр Беглов.
Андрей Муров отметил, что «Россети» видят большие возможности и для расширения кооперации с Кубой.
«Обсуждаем совместные образовательные проекты, развитие информационного обмена. Также готовы предложить наши компетенции в различных сферах — проектирования и строительства энергообъектов, проведения испытаний оборудования, внедрения цифровых технологий, решения проблем кибербезопасности», — сказал Андрей Муров.
В ходе мероприятия стороны обсудили расширение сотрудничества в области эксплуатации и развития сетевого комплекса, внедрения современных технологий. Также представители двух стран рассмотрели вопросы обеспечения защищенности энергообъектов и повышения кадрового потенциала.
ИЛЦС была открыта в 2024 году для проведения исследований и испытаний силового и вторичного оборудования. Также здесь разрабатываются и тестируются новые технические решения и программные продукты для электроэнергетики. Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета России.