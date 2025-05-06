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В России набирает популярность реалити-шоу о науке «Разгон Космос»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В России растет интерес к новому научно-популярному реалити-шоу «Разгон Космос», в котором школьники под руководством наставников работают над инженерными задачами и воплощают собственные разработки. Проект реализуется на платформе «ВКонтакте», где уже вышла первая серия. Об этом 6 мая рассказала корреспондент «Известий».

В шоу участвуют четыре команды из разных регионов. Команде из Челябинска предстоит собрать и запустить в стратосферу спутник с ретранслятором для передачи сигнала на большие расстояния, сообщает журналист Ксения Солдатова.

«Это очень необычно, я даже не могу в это поверить. Я робототехник, а тут космос, реостат. Это вау! Круто», — заявила участница команды Арина Зинковская.

Школьники самостоятельно паяют, программируют и монтируют спутник под руководством специалистов, а помогают им кураторы, включая представителей «Роскосмоса». Во время полета аэростата ребята проведут эксперименты: протестируют солнечные панели, конфигурации шаров и другие технические решения. Все этапы оценивает жюри проекта.

«Запуски оценивает наше компетентное жюри: как собирали, результаты этой сборки, результаты запуска, результаты так называемого управляемого падения, что тоже очень сложно», — добавила координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

«Разгон Космос» — часть серии проектов компании «Иннопрактика», направленных на вовлечение молодежи в инженерные профессии. По словам первого заместителя гендиректора компании Натальи Поповой, цель реалити — не просто подготовка к ЕГЭ, а формирование осознанного интереса к науке и технологиям.

Кроме «Космоса» в рамках «Разгонов» проходят и другие проекты, например «Разгон Констелляции» по истории и «Разгон Агро», посвященный сельскому хозяйству. Ведущими «Разгона Космос» стали космонавт Андрей Бабкин и инженер Яна Миняйло, а набирать команды для реалити помогало «Движение Первых».

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Ранее, 4 апреля, сообщалось, что новый молодежный проект «Разгон» набирает популярность у студентов и школьников по всей России. Благодаря платформе участники со всей страны могут пройти обучение по разным специальностям, пообщаться с профессионалами или взять у них интервью. «Разгон» — это проект, который призван объединить, увлечь и вдохновить молодых ребят со всей страны.

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