Актриса из сериала «СМЕРШ 3» Лянка Грыу рассказала о подвиге контрразведчиков в ВОВ
Советские контрразведчики совершили немыслимые подвиги в годы Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая заявила «Известиям» актриса Лянка Грыу. Она сыграла роль немки Марики Вернер в посвященном советской контрразведке детективном сериале «СМЕРШ 3», премьера которого состоится 8 мая на телеканале РЕН ТВ.
В основе многосерийного фильма лежит реальная история: секретный план нацистов по устранению главных лиц СССР — генералиссимуса Иосифа Сталина и маршала Георгия Жукова, который удалось сорвать отечественной разведке. Нацисты готовились тщательно и имели несколько запасных вариантов. Однако из этих шпионских многоходовок наши разведчики вышли победителями.
«Это люди, которые совершили невозможное. Не нужно никого ни в чем убеждать, потому что были такие факты и события, о которых просто нужно рассказать. Они уже производят неизгладимое впечатление», — заявила Грыу.
29 апреля актер Владислав Котлярский, сыгравший одну из главных ролей, старшего лейтенанта госбезопасности Павла Романовича Семенова, рассказал о работе над «СМЕРШ 3». Он сообщил, что в сериале появится сюжетная линия, связанная с его родственниками.